Tonlarca ağırlıktaki su borularının altında can verdi

EDİNİLEN bilgiye göre, ilçeye bağlı Gayzabaşı mevkisinde DSİ tarafından inşaatı devam eden su arıtma tesisi için hazırlanan su borularının döşenmesi sırasında tonlarca ağırlıktaki boruların kayması dolayısıyla 26 yaşındaki Mevlüt Ergün, boruların atlında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine 112 ekipleri, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ergün'ün üzerine düşen borular diğer işçilerin çalışmasıyla kepçeler yardımıyla kaldırılırken, yapılan müdahalede Ergün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ergün'ün cesedi olay yerinde alınarak otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.