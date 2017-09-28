Tomar tomar parayla yakalandılar

İSTANBUL Sultangazi’de geçtiğimiz hafta bir otoparkta gerçekleşen silahlı baskının failleri yakalandı. Bir kişinin ölüp bir kişinin ağır yaralandığı olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları çalışmalarda olaya katılan 4 Azeri uyruklu şahısı yakalayıp gözaltına alırken, olayın sebebini de ortaya çıkardı. Polis, tarafların bir dönem birlikte uyuşturucu işi yapıp ardından uyuşturucu parasının paylaşılamaması nedeniyle birbirlerine hasım olduklarını ve ardından olayın gerçekleştiğini tespit etti.
Sultangazi Uğur Mumcu mahallesinde bulunan bir otoparkta 23 Eylül günü meydana gelen olayda, otopark içerisinden aracıyla çıkış yapmaya çalışan Orhan Açıkgöz( 43) ve beraberinde bulunan Arif Memedov’a başka bir araç içerisinden ateş açılmış, açılan yoğun ateş sonucu, 8 ayrı suçtan suç kaydı bulunan Orhan Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybederken Arif Memedov ise ağır yaralandı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Cinayet Şube ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayın faili olarak belirledikleri, her biri 7-8 ayrı suç kaydına sahip Vahap P. ( 35), Agip K. (35), Mahsun K.(33) ve Yasin G. (24) isimli şahısları Silivri Büyüksinek köyünde saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı.
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