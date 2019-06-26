Toklu'dan gençlere iş daveti! ‘SÇP’den Alanya’da 39 öğrenci faydalanacak’

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, İş-Kur Sosyal Çalışma Programı başvurularının başladığını, öğrencilerin günlük 67 TL ücretle çalışma programında dahil olacaklarını açıkladı. Sosyal Çalışma Programı başvurularının 25 Haziran tarihinde başlayacağını ve en geç 28 Haziran’a kadar devam edeceğini söyleyen Mustafa Toklu, başvuruların İş-Kur resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını kaydetti. Toklu, sosyal çalışma programlarının gençler için çok değerli olduğunu, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından birisi olacağını belirtti.

‘GENÇLER YAZIN İŞ İMKANI BULACAK’

Toklu, “Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak” dedi. Programla ilgili bilgi veren Başkan Toklu, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti. Toklu, “Temmuz ayı itibarıyla başlayacak sosyal çalışma programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır” diye konuştu.

ALANYA’DA 39 ÖĞRENCİYE İŞ VERİLECEK

Bu programla öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklarını söyleyen Toklu, programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade etti. Toklu, “Ülke genelinde binlerce, Alanya’da 39 öğrenci bu programdan faydalanabilecek. Alanya Gençlik Merkezi’nde 9, Alanya İlçe Spor Müdürlüğü’nde 5, Alanya Orman İşletme’de 5 ve Alanya Müzesi’nde 20 öğrenci programdan yaralanabilecek” dedi.