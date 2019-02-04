TOKİ Başkanı Bulut: 30 ilde 41 millet bahçesi yapıyoruz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile en az bir millet bahçesi yapılması kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten TOKİ Başkanı Bulut, TOKİ'nin de bugün itibariyle 30 ilde 41 millet bahçesi uygulamasını hayata geçireceğini söyledi. "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin şehirlere yeni bir değer katacağını belirten Ömer Bulut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkemizin tüm şehirlerinde hayata geçecek millet bahçeleri projelerimizle gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlayacağız" dedi. Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathanelerinin bulunacağını belirten Bulut, "Millet bahçeleri, vatandaşlarımızın bir araya geleceği nitelikli sosyal alanlar olup, huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam merkezleri olacak" ifadelerini kullandı. Millet bahçeleriyle beraber millet kıraathanelerinin de projelendirildiğini ifade eden Bulut, "Özellikle gençlerimizin verimli vakit geçirebileceği, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internetten ve ikramlardan ücretsiz yararlanabilecekleri, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebilecekleri ortamın sunulacağı millet kıraathaneleri 24 saat hizmet verecek" açıklamasında bulundu.