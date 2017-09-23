Tıra çarpan otomobil paramparça oldu

KAZA Niğde-Kayseri yolu Çavdarlı kavşağında meydana geldi. Kayseri istikametine seyreden Ömer D. yönetimindeki 51 KB 478 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle karşı yola geçti ve bu sırada Niğde istikametine seyir halinde olan Yasin S. yönetimindeki 50 BF 418 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil parçalara ayrılırken, itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan Ömer D. (25) ve Firdevs M.'yi (24) kurtardı. Kurtarılan yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.