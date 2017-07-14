TIR, otomobil ile çarpıştı :Ölü ve yaralılar var

ÇORUM'UN Alaca ilçesinde TIR ile otomobil çarpıştı. Kaza bu sabah meydana geldi. Hacı Salep'in kullandığı TIR, Alaca çevre yolu Zile kavşağında, Tokatın Pazar İlçesi Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Ömür'ün yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Ahmet Ömür, eşi Sibel Ömür ve kızı Ahsen Ömür olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Cihan Ömür ile devrilen TIR'ın şoförü Hacı Salep ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.