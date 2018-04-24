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TIR'la çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü

Tokat'ta mermer yüklü TIR ile çarpışan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti

TIR'la çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü

Tokat'ta mermer yüklü TIR ile çarpışan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti

24 Nisan 2018 Salı 09:35
TIR'la çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü
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KAZA saat 21.45 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Musapınarı mevkisinde yaşandı. Erbaadan Turhala hareket halindeki Nursal Özgün (38) yönetimindeki 60 EB 829 plakalı otomobil, karşı yönden gelen işlenmiş mermer yüklü İsmail Temelöz yönetimindeki 60 EB 573 TIR'ın dorsesine çarptı.

Çapmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü, evli ve bir çocuk babası Nursal Özgün ve annesi Hatice Özgün (78) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası Tokat-Niksar karayolu çift yönlü olarak 1 saat süreyle trafiğe kapandı. Araçta sıkışan anne ve oğulun cesetleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından Tokat-Niksar Karayolu tekrar trafiğe açıldı. TIR sürücüsü İsmail Temelöz gözaltına alınırken, jandarma ve savcı incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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