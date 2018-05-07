Times: Erdoğan ezici bir çoğunlukla kazanır

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne gidiyor. Seçim gündemi, Türk basınınında olduğu kadar dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.

İngiliz The Times gazetesi başyazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting izlenimlerini yazdı. 16 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüten AK Parti iktidarının başarısını kabullenen İngiliz The Times, “Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak” dedi.



"Ezici bir çoğunlukla alır"

BBC'de yer alan habere göre, Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerini başyazı konusu yapan İngiliz The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 yıldır iktidarda olduğunu ve şüphesiz 24 Haziran seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanacağını yazdı.

Türkiye'nin giderek büyüyen ekonomisi, istikrarlı siyaseti, yükselen demokrasisi ve her türlü küresel tuzakla baş edebilir olmasını çekemeyen İngiliz The Times, başyazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve 24 Haziran seçimlerini taşıdı. Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kaleme alınan yazının tek objektif ve doğru cümlesi "Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak" oldu.