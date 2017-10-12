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Tillerson endişelerini Çavuşoğlu'na aktardı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini ağırlayarak soydaşlarımıza Türkiye'nin desteğini yineledi

Tillerson endişelerini Çavuşoğlu'na aktardı

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini ağırlayarak soydaşlarımıza Türkiye'nin desteğini yineledi

12 Ekim 2017 Perşembe 18:29
Tillerson endişelerini Çavuşoğlu'na aktardı
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Haber: Alper KUTAY

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması sonrası iki ülkenin dışişleri bakanları ise ilk kez görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Tillerson'un mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuyu ele aldığını ve görüşmede  Türkiye'deki konsolosluk personelinin tutuklanmasından ötürü derin endişesini ilettiği belirtildi. Bakan Rex Tillerson'un ayrıca tutuklanan konsolosluk çalışanı Metin Topuz hakkındaki suçlamalara ilişkin delillerin sunulmasını talep ettiği bildirildi. Metin Topuz'un tutuklanması sonrası ABD Türkiye'de göçmen olmayan vize işlemlerini askıya aldığını duyurmuş ve iki ülke arasında diplomatik bir krize neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar gezisi sırasında söz konusu konsolosluk çalışanı için, "Bu ajanlar buraya nasıl sızdı?" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDMevlüt ÇavuşoğluBatı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
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