THY’den 'Erbil seferi' açıklaması

KUZEY Irak'taki bazı internet siteleri Türk Hava Yolları’nın (THY) 25 Eylül'deki Erbil uçuşlarında yolcu olmaması gerekçesiyle seferlerin iptal edildiğine ilişkin haberler yayınladı. Çıkan haberlerin ardından Türk Hava Yolları konuya ilişkin açıklamada bulundu.

“Seferlerimizde aksama yok”

Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada bugün saat 00.15'te planlanan İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiği ve iptallerin söz konusu olmadığı açıklandı. Açıklamada, “Haftanın 1. ve 5. günü Gaziantep- Erbil seferlerimiz var. Bu gece 00.10’da yapılması planlanan sefer yolcu yetersizliğinden dolayı iptal edilmiştir. Bunun dışında İstanbul kalkışlı seferlerimizde herhangi bir aksama yok” denildi.