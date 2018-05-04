Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102787
ALTIN
179.117
DOLAR
4.2465
STERLİN
5.7690
EURO
5.0850
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En kısa zamanda değiştirin...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...

THY unutulan 45 bin eşyayı 500 bin liradan satışa çıkardı

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarda unutulan ve bekleme süresinde sahipleri tarafından alınmayan toplam 45 bin sahipsiz bagaj ve eşyayı ihaleyle satışa çıkardı. Kabinde unutulan satışa çıkarılan eşyaların tahmini bedelinin (kdv hariç) 500 bin TL olduğu, tahmini bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.

THY unutulan 45 bin eşyayı 500 bin liradan satışa çıkardı

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarda unutulan ve bekleme süresinde sahipleri tarafından alınmayan toplam 45 bin sahipsiz bagaj ve eşyayı ihaleyle satışa çıkardı. Kabinde unutulan satışa çıkarılan eşyaların tahmini bedelinin (kdv hariç) 500 bin TL olduğu, tahmini bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:39
THY unutulan 45 bin eşyayı 500 bin liradan satışa çıkardı
banner404


THY Kayıp Eşya Depoları yolcuların uçak içinde unuttuğu eşyalarla dolup taşıyor. Depolara ayda binlerce eşya getiriliyor. Yolcular uçuş stresi ve telaş gibi birçok nedenden dolayı eşyalarını unutabiliyor.

THY, uçakların seferi tamamlamasının ardından kabinde bulunan eşyalar, kayıp eşya ofisine teslim ediliyor. Bir süre burada bekletilen eşyalar, başvuru olmadığı anda kayıp eşya deposuna alınıyor. Depodaki eşyalar, bir yıl olan bekleme süresinin bitiminde ihale ile satılıyor.

UNUTULAN EŞYALAR SATIŞTA

Habertürk'ün haberine göre, THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü deposunda bulunan 2 bin 242 adet bagaj, 2 bin 740 adet bebek arabası, 265 adet tekerlekli sandalye, 38 bin 295 adet değersiz buluntu eşya ve 2 bin 233 adet elektronik eşya kapalı zarfla teklif alınmasının ardından e-ihale usulü ile satılacak.

Satışa çıkarılan eşyanın tahmini bedeli KDV hariç 500 bin lira olarak belirlendi.Geçici teminat bedelinin ise 15 bin TL olduğu belirtildi.Eşyaların satışı için 14 Mayıs'a kadar teklif alınacak ve tahmini bedelin altındaki teklifler değerlendirilmeye alınmayacak.

KIŞ AYLARINDA EN ÇOK PALTO UNUTULUYOR

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre kış aylarında en çok palto ve gözlük unutuluyor. Yağmurlu günlerde de uçakta şemsiye unutuluyor.

Yetkililer uçakta unutulan eşyanın kolay bulunması için uçuş öncesi bu eşyaların üzerine ad ve soyadı ile adresin yazılmasının önemini vurguluyor.

Yetkililer, giysilerin iç kısmına bu etiketleri koyulması gerektiğini belirterek uçuş bittikten sonra kabin memurlarının eşyanızı bırakmamanız için yaptığı anonstan sonra koltuğunuzu ve kabin dolaplarını kontrol edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları (THY)Unutulan 45 Bin Eşya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'da!
Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'da!
Resmen aday olunca "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı
Resmen aday olunca "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı
Bir banker Bilo vakası daha! 'Yunanistan' diye Edirne'ye bıraktılar
Bir banker Bilo vakası daha! 'Yunanistan' diye Edirne'ye bıraktılar

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim