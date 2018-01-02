THY uçağına 'uçan balon' çarptı!

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'ndan saat 15.30'da havalanan TC-JRT kuyruk tescilli Airbus A321 tipi THY uçağına kalkış sırasında, uçan balon buketi çarptı.
Havacılık fotoğrafçısı Alp Akbostancı'nın objektifine yakalanan olayda, THY uçağıAlmanya'nın Hannover şehrine yapacağı sefere devam ederken, balonlar ise yükselerek gökyüzünde kayboldu. (Aiporthaber)
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