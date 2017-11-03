THY uçağı arıza yapınca geri döndü

THY'nin Airbus 320 tipi TC-JUF kuyruk tescilli uçağı, Erzincan seferini yapmak üzere 158 yolcusuyla bugün saat 14.10'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.THY uçağı havalandıktan bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uçağın kaptan pilotu durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirerek geri döneceğini söyledi. Saat 16.00'da sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştiren THY uçağı, kontrollerin yapılması için teknik hangar önüne çekildi. Yolcular terminale alındıktan sonra, tahsis edilen yeni bir uçakla saat 18.30 sıralarında Erzincan'a gönderilecek