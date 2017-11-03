Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.004
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0654
EURO
4.4986
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
banner468

THY uçağı arıza yapınca geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erzincan seferini yapan yolcu uçağı, kalkışından yarım saat sonra teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü

THY uçağı arıza yapınca geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erzincan seferini yapan yolcu uçağı, kalkışından yarım saat sonra teknik arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü

03 Kasım 2017 Cuma 17:39
THY uçağı arıza yapınca geri döndü
banner404

THY'nin Airbus 320 tipi  TC-JUF kuyruk tescilli uçağı, Erzincan seferini yapmak üzere 158 yolcusuyla bugün saat 14.10'da Atatürk  Havalimanı'ndan havalandı.THY uçağı havalandıktan bir süre sonra uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uçağın kaptan pilotu durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirerek geri döneceğini söyledi. Saat 16.00'da sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştiren THY uçağı, kontrollerin yapılması için teknik hangar önüne çekildi. Yolcular terminale alındıktan sonra, tahsis edilen yeni bir uçakla saat 18.30 sıralarında Erzincan'a gönderilecek

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYTC-JUFAtatürk Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, vekilim başörtülü olsun diye talimat verdi mi?
Erdoğan, vekilim başörtülü olsun diye talimat verdi mi?
İYİ Parti'den olay Devlet Bahçeli paylaşımı! Hemen sildi...
İYİ Parti'den olay Devlet Bahçeli paylaşımı! Hemen sildi...
Belediye başkanı istifa edince kurban kestiler
Belediye başkanı istifa edince kurban kestiler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim