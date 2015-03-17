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THY uçağı: Acil iniş izni istiyorum, yolcu yanıyor

Türk Hava Yolları (THY) uçağında ikram sırasında bir yolcunun üzerine kaynar su döküldü.Bunun üzerine pilot iniş için Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'nden öncelik istedi

THY uçağı: Acil iniş izni istiyorum, yolcu yanıyor

Türk Hava Yolları (THY) uçağında ikram sırasında bir yolcunun üzerine kaynar su döküldü.Bunun üzerine pilot iniş için Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'nden öncelik istedi

17 Mart 2015 Salı 15:47
THY uçağı: Acil iniş izni istiyorum, yolcu yanıyor
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Geçtiğimiz Pazar günü Ankara-İstanbul uçuşu yapan 2179 sefer sayılı Boeing-737 tipi uçağın havalanmasından 20 dakika sonra kabin memurları yolculara ikram hizmetine başladı. Uçakta bu sırada bir business class yolcusu, kabin görevlilerinden çay talebinde bulundu. Kabin görevlileri de yolcunun bu isteği üzerine çay servisi yapmak üzere sıcak su getirdi. Görevli kabin memuru yolcuya çay vereceği sırada sıcak su yolcunun üzerine döküldü. Kabin görevlilerinin durumla ilgili bilgi vermesi üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kulesi'nde görevli hava trafik kontrolöründen iniş önceliği istedi. Pilot, “Yolculardan birinin üzerine bir kaynar su dökülmüş emergency deklere etmiyoruz ama öncelik verebilir misiniz? aşağıda müdahale etsinler diyerek" kuleyi bilgi verdi. Uçak saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indikten sonra yolcu sağlık kontrolünden geçirildi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 14:48
Anahtar Kelimeler:
Kaynar SuYolcuTHY
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