THY satış iddialarını bir kez daha yalanladı

THY, sosyal medyada gündeme gelen hisse satışı iddialarını bir kez daha yalanladı.

THY satış iddialarını bir kez daha yalanladı
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TÜRK Hava Yolları (THY), Türkiye Varlık Fonu'na ait şirket hisselerinin Katar'a satılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Konuya ilişkin THY'nin KAP'ta yer alan açıklamasında şöyle denildi: "Ortaklığımızın Türkiye Varlık Fonu'na ait yüzde 49'luk hisselerinin yabancı bir havayolu şirketine satılacağına dair farklı zamanlarda ortaya atılan ve 20 Mart tarihinde bir sosyal medya platformunda yinelenen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Profesyonel olmayan bir şekilde derlenmiş, marka ve piyasa değerimize zarar vermeyi amaçlayan, asılsız olduğu kadar art niyetli bir yaklaşım ile yapılmış bu paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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