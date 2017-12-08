THY'nin yolcu sayısı ocak-kasım döneminde 63,1 milyona ulaştı

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Kasım 2017 trafik verilerine göre, 2016 yılı ocak-kasım döneminde 58,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 8,3 artışla 63,1 milyona ulaştı.

Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 9,1, dış hatlarda yüzde 7,7 oldu. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Kasım 2016 dönemine kıyasla yüzde 3,2 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık artış ile yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.



Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Ocak-Kasım 2016 döneminde 157,5 milyar iken, bu yılının aynı döneminde yüzde 1 artarak 159 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 6,8 arttı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 0,1 arttı.



Ücretli Yolcu kilometre (ÜYK), Ocak-Kasım 2016 döneminde 117,3 milyar iken, 2017'nin aynı döneminde yüzde 7,2 artarak 125,7 milyara ulaştı. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 9,1, dış hat uçuşlarda ise yüzde 6,9 olarak gerçekleşti.



Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Kasım 2016 döneminde 430 bin 224 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 artışla 432 bin 4'e yükseldi. Taşınan Kargo-Posta, geçen yılın ocak-ekim dönemine 807 bin 828 ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,3 artışla 1 milyon 20 bin 72 tona yükseldi.



2016 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 335 iken, 2017 Kasım ayı sonunda 329 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 86'dan 90'a yükseldi, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 236'dan 223'e geriledi. Kargo uçak sayısı 13'ten 16'ya çıktı.



Kasımda 5,3 milyon yolcu taşındı



Toplam yolcu sayısı geçen yılın kasım ayında 4,5 milyon iken, bu yılın kasım ayında yüzde 18,4'lük artışla 5,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 18,7, dış hatlarda yüzde 18,2 oldu.



Yolcu doluluk oranı Kasım 2017 döneminde 5,4 puanlık artış ile yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 5,6 puanlık artış gösterdi.



Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2016 döneminde 9,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 17,1 artarak 10,6 milyar oldu. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 18,2, dış hat uçuşlarda ise yüzde 16,9 olarak gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2016 dönemine kıyasla yüzde 16,9 artış görüldü.



Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2016 döneminde 81 bin 558 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 26,9 artışla 103 bin 464 tona yükseldi.



Kasım 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; ÜYK Orta ve Güney Amerika'da yüzde 31, Orta Doğu, Avrupa ve iç hatlarda yüzde 17,5 arttı.



Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika'da 8 puan, Orta Doğu'da 6,4 puan, Uzak Doğu'da 5,8 puan, Afrika'da 5,7 puan, yolcu sayısı da Orta ve Güney Amerika'da yüzde 41,3, Uzak Doğu'da yüzde 18,7, Avrupa'da yüzde 18,2, iç hatlar'da yüzde 18, Afrika'da yüzde 17, Orta Doğu'da yüzde 16,1 artış gösterdi.