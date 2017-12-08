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THY'nin yolcu sayısı ocak-kasım döneminde 63,1 milyona ulaştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 63,1 milyon oldu

THY'nin yolcu sayısı ocak-kasım döneminde 63,1 milyona ulaştı

Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu sayısı bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 63,1 milyon oldu

08 Aralık 2017 Cuma 17:47
THY'nin yolcu sayısı ocak-kasım döneminde 63,1 milyona ulaştı
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THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan Ocak-Kasım 2017  trafik verilerine göre, 2016 yılı ocak-kasım döneminde 58,3 milyon olan toplam  yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 8,3 artışla 63,1 milyona ulaştı.
Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 9,1, dış hatlarda yüzde 7,7  oldu. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Kasım 2016 dönemine kıyasla  yüzde 3,2 artış sağlandı. Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık artış ile yüzde 79,1  olarak gerçekleşti.
 
Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Ocak-Kasım 2016 döneminde  157,5 milyar iken, bu yılının aynı döneminde yüzde 1 artarak 159 milyar oldu. AKK  iç hat uçuşlarda yüzde 6,8 arttı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 0,1 arttı.
 
Ücretli Yolcu kilometre (ÜYK), Ocak-Kasım 2016 döneminde 117,3 milyar  iken, 2017'nin aynı döneminde yüzde 7,2 artarak 125,7 milyara ulaştı. ÜYK artışı  iç hat uçuşlarda yüzde 9,1, dış hat uçuşlarda ise yüzde 6,9 olarak gerçekleşti.
 
Yolcu uçakları konma sayısı, Ocak-Kasım 2016 döneminde 430 bin 224  iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 artışla 432 bin 4'e yükseldi. Taşınan  Kargo-Posta, geçen yılın ocak-ekim dönemine 807 bin 828 ton iken, bu yılın aynı  döneminde yüzde 26,3 artışla 1 milyon 20 bin 72 tona yükseldi.
 
2016 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 335 iken, 2017 Kasım ayı sonunda  329 oldu. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 86'dan 90'a yükseldi, dar gövde yolcu  uçak sayısı ise 236'dan 223'e geriledi. Kargo uçak sayısı 13'ten 16'ya çıktı.
 
Kasımda 5,3 milyon yolcu taşındı
 
Toplam yolcu sayısı geçen yılın kasım ayında 4,5 milyon iken, bu yılın  kasım ayında yüzde 18,4'lük artışla 5,3 milyona yükseldi. Yolcu sayısındaki artış  iç hatlarda yüzde 18,7, dış hatlarda yüzde 18,2 oldu.
 
Yolcu doluluk oranı Kasım 2017 döneminde 5,4 puanlık artış ile yüzde  79,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 5,6  puanlık artış gösterdi.
 
Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2016 döneminde 9,1 milyar iken, 2017  yılının aynı döneminde yüzde 17,1 artarak 10,6 milyar oldu. ÜYK artışı iç hat  uçuşlarda yüzde 18,2, dış hat uçuşlarda ise yüzde 16,9 olarak gerçekleşti. Dıştan  Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2016 dönemine kıyasla yüzde 16,9 artış  görüldü.
 
Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2016 döneminde 81 bin 558 ton iken, 2017  yılının aynı döneminde yüzde 26,9 artışla 103 bin 464 tona yükseldi.
 
Kasım 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; ÜYK Orta ve  Güney Amerika'da yüzde 31, Orta Doğu, Avrupa ve iç hatlarda  yüzde 17,5 arttı.
 
Yolcu doluluk oranı  Kuzey Amerika'da 8 puan, Orta Doğu'da 6,4 puan,  Uzak Doğu'da 5,8 puan, Afrika'da 5,7  puan, yolcu sayısı da Orta ve Güney  Amerika'da yüzde 41,3, Uzak Doğu'da yüzde 18,7, Avrupa'da yüzde 18,2, iç  hatlar'da yüzde 18, Afrika'da yüzde 17, Orta Doğu'da yüzde 16,1 artış gösterdi.

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THYTürk Hava Yolları
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