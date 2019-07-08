THY'nin 'Maçka' uçağı ilk seferini yaptı

THY, filosuna kattığı ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın ismi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Sosyal medya kullanıcıları Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül’ün anısına uçağa 'Maçka' adının verilmesini istemişti. THY de kamuoyunun talebi üzerine uçağa 'Maçka' adını verdi. 'Maçka' uçağı Dreamliner, şehit Eren Bülbül anısına ilk seferini İstanbul’dan Trabzon’a gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan 300 yolcusuyla havalanan TK-4900 sefer sayılı uçak, saat 11.55'te Trabzon Havalimanı'na indi.



TÜRK YILDIZLARI SELAMLADI



Trabzon Havalimanı’nda su takı ile karşılanan uçak, aprona yanaştı. Bu sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait uçaklar havalimanından havalandı. Türk Yıldızları, THY'nin Maçka uçağının üzerinden iki kez alçak uçuşla geçiş yaptı. 'Maçka' uçağının kapılarının açılması ile yolcular inişlerini gerçekleştirdi. Yolcular arasında AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Heyeti ise Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile davetliler katıldı. Yolcular, indikleri uçakla hatıra fotoğrafı çektirdi, selfie yaptı.



Maçka Belediye Koray Koçhan, önemli bir duygu yaşadıklarını belirterek, "Maçka halkı adına uçakta olmak büyük bir mutluluk verici. Bu durum tarihe geçecek ilk uçuşlardan biri oldu. Özellikle milliyetçiliği ile de vatan sevgisi ile ve cesareti ile Türkiye'ye örnek olmuş Eren’imizi de buradan rahmet ve minnet ile anıyoruz. Türkiye'ye örnek olan bir insan olması ile de gurur ve mutluluk duyduk. Sosyal medyanın gücü de bu. 4-5 saatte uçağın adı Maçka oldu. Maçka belediye başkanı olarak büyük bir gurur ve onur duyduk" dedi.



DREAMLINER FİLOSU GENİŞLEYECEK



Dreamliner'ın ilk uluslararası uçuşu ise 17 Temmuz’da THY'nin uçuş ağına katılacak Bali'nin başkenti Denpasar'a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B 787-9 Dreamliner'ın uçacağı destinasyonları arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. THY'nin filosuna bu yıl 6 adet daha 787-9 Dreamliner katılacak.

EREN BÜLBÜL’ÜN KABRİNİ ZİYARET ETTİLER



Türk Hava Yolları (THY), filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yaptı. Uçakla gelen heyet, Trabzon Havalimanı’nın ardından Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül’ün kabrini ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile yolcular katıldı. Uçağın adının Eren Bülbül olması yönünde sosyal medyada kampanya başlatan oyuncu Hasan Kaçmaz da heyette yer aldı. Ziyaretçiler, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e taziyelerini sundu.



Oğlunun unutulmamasına sevindiğini söyleyen Ayşe Bülbül, "Benim yavrumu unutmadıkları için halen daha böyle ziyaretlere devam ettikleri için çok çok teşekkür ederim. Kimin emeği geçmişse hava yolları uçağına Maçka adının verilmesine Allah hepsinden razı olsun" dedi.



Anmaya katılan Türkiye’nin görme engelli youtuberi Yunus Emre Polat da "Ben 15 yaşında görme engelli oldum gözlerimi kaybettim. Eren Bülbül kardeşimiz de 15 yaşında şahadet şerbetini yudumladı. Ben de şehit olmayı canı gönülden arzu ederdim ama şehit olamadım. Onun vatan severliğine şahit oluyorum" diye konuştu.



Heyette yer alan Yavuz Atalay da "Ben bir fotoğrafçıyım. Fotoğraf sergileri açıp bundan elde etmiş olduğum gelir ile Afrika'da su kuyuları açıyoruz. Şehit Eren Bülbül’ümüz içinde Afrika'da su kuyusu açtık ve adını verdik. Eren Bülbül'ün vatanseverliği ne cesaretini Afrika'da anlatmak istedim onun orada da bilmesini istedim. Afrika'da suyu her kullandıklarında her içlikleri yudumda Eren bülbüle dua ediyorlar" dedi.



Oyuncu Hasan Kaçan ise "Birçok arkadaşımızın sosyal medyada kampanya başlatma düşüncesi vardı. Ben de THY’nin yeni uçağına Eren Bülbül adının konulmasının öncelik olarak teklif ettim. Sonrasında Eren Bülbül'ün memleketi ve şehit düştüğü yer olan Maçka'nın ismi verildi. Sosyal medyanın da hayırlara vesile olabileceğini bu şekilde görmüş olduk. Şehidimizin isminin yeni uçağa verilmiş olması çok anlamlı oldu" dedi.



Eren Bülbül’ün mezarı başında Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından anma sona erdi.