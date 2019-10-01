THY'nin Hamidiye su kararı sosyal medyada tepki çekti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait su markası Hamidiye ile THY'nin iştirak şirketi TGS yer hizmetleri şirketi arasındaki anlaşma bitirildi. Bu gelişmenin ardından Twitter'da "#HamidiyeSuKullan" başlığı açıldı ve kısa sürede Türkiye gündemine üst sıralardan giriş yaptı.
TURKISH Ground Services firmasından yapılan duyuru ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden biri olan Hamidiye marka su alımının durdurulduğu belirtildi. TGS'den gönderilen duyuruda, 30 Eylül itibariyla personel içme suyu alımı yapılan Hamidiye A.Ş ile sözleşmenin sona erdiği bugünden itibaren Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ ile devam edileceği vurgulandı. Bilindiği gibi THY uçaklarında da bardak su olarak Hamidiye, şişe bu olarak ise Sırma marka sular kullanılıyordu. Benzer kararın THY için verilip verilmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.
"HAMİDİYE SU KULLAN" SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
THY'nin iştirak şirketi TGS'nin anlaşmayı bitirmesinin ardından Twitter'da "#HamidiyeSuKullan" etiketi Türkiye gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı bundan sonra Hamidiye Su alacaklarını belirterek THY'nın kararına tepki gösterdiler.
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