THY ilk uçağı paylaştı: İyi ki varsın Eren!

Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka"nın adının verildiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı

THY ilk uçağı paylaştı: İyi ki varsın Eren!
banner404

THY, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla  sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi  "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı.
THY'nin resmi Twitter hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına,  yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da"  ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 15 saniyelik video da yer aldı.
 
Bu paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fenerbahçe transferi açıkladı!
Fenerbahçe transferi açıkladı!
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472