THY, dünya devine sponsor oldu!

Türk Hava Yolları, Arjantin'in köklü kulübü olan River Plate'e sponsor oldu.

THY, dünya devine sponsor oldu!
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TÜRK Hava Yolları, dünyanın en bilindik takımlarından da olan Arjantin devi River Plate ile forma göğüs sponsorluğu için anlaşma sağladı.

THY, Arjantin devi River Plate'e forma sponsoru oldu. Dünyada birçok spor takımına sponsorolan THY, Latin Amerika pazarındaki payını arttırmak için River Plate ile forma sponsorluğu için anlaştı. Firma, anlaşmanın kapsamını daha da genişletmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde imzalanacak anlaşmaya göre; THY'nin 3 yıl boyunca forma göğüs ve stat sponsorluğu yapması bekleniyor.

BOCA'YA KARŞI HAMLE

Anlaşmanın maliyeti ise henüz açıklanmadı. THY hem formada hem de stat içi reklamlarda yer alacak. Ayrıca sosyal medya ve reklam çalışmaları da yürütülecek. River'ın ezeli rakibi Boca Juniors sezon başında Qatar Airways ile 3 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza atmıştı. Kulüp, bu sponsorluk anlaşmasından toplamda 15 milyon doların üzerinde gelir elde edecek.

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