THY bugün yılın rekorunu kıracak

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yılın yolcu rekorunun kırılacağı bilgisini paylaşarak, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz" dedi. 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı tatili için vatandaşların hava ulaşımına olan yoğun ilgisi sürüyor. Bayramın da etkisiyle artan ilginin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2 Haziran Pazar günü (bugün) yılın yolcu rekorunun kırılacağını açıkladı.

"YILIN REKORUNU KIRIYORUZ"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda THY'nin "İstanbul Havalimanında bayram bereketi! Bugün İstanbul Havalimanında yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz. Şimdiye kadar yüzde 90 zamanında kalkış ile operasyon güzel gidiyor. Mutluluk ve emniyet ile gidin" ifadelerine yer verdi.