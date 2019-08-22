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THK'ya yanıt: Bu iş çocuk oyuncağı değil, onlara 1 lira borcum yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uçak tartışmalarıyla ilgili THK'nın açıklamasına yanıt vererek "Benim personelim bu uçağa binmek istemiyor. Bu iş çocuk oyuncağı değil. THK'ya 1 lira borcum yok, verdikleri sertifikalara güvenmiyorum" dedi

GÜNDEM 22.08.2019, 10:30 22.08.2019, 10:38 Melike Temir
THK'ya yanıt: Bu iş çocuk oyuncağı değil, onlara 1 lira borcum yok
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışma sürüyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "'Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem' diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı. Pakdemirli, "THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor" diye konuştu.THK yönetimini eleştiren Pakdemirli, "El atından 20 uçakları olduğunu söylüyorlar hani nerede? Apronda 6 uçak gözüküyor. 3'ünün motoru yok. Vizontele'de bir sahne var ya 'Baba motor yok’ diyor. Aynen öyle…" dedi.

#Bekir Pakdemirli #Tarım ve Orman Bakanı #THK
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