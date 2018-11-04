TGF AGP Beypazarı Bildirgesi

TOPLANTIYA katılan Ankara İletişim Derneği Başkanı ve Enformasyon uzmanı Cesurhan Taş, medyayla ilgili kurumların yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde toplandığını söyledi. Taş, CİB yeni yapısı ve görevleri hakkında ve yapılabilecek işbirliği alanları konusunda bilgiler verdi. Taş, meslek içi eğitimlerin ilgi görmediğini, sektöre kalkınma ajansları aracılığı ile maddi destek olunması gerektiğinin altını çizdi. CİB ile Kalkınma Bakanlığının protokol imzalaması ile sadece medyaya yönelik programların açılması gerektiğini ifade eden Taş, kurumların hazırladığı projelerin yüzde 10’unu görünürlülük izin ayırması gerektiğin kaydetti. CİB bünyesinde yeni kurulan Kamu Diplomasisi Dairesi ile işbirliği yapılarak, hedef ülkelerdeki halkı sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Türkiye’nin dış politika stratejileri konusunda bilgilendirmek için ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini açıkladı.



Türkiye’de son dönemde hızla gelişen digital medya ve Web TV konusunda tecrübelerini paylaşmak üzere toplantıya katılan Cahit Baydur ise konuyla ilgili yönetmeliğin hazırlandığını, bundan sonra her canı isteyenin ihternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapamayacağını söyledi. Baydur, yeni çıkarılacak yönetmelik ile RTÜK’ten ayda ortalama 800 lira ödenerek lisans alınacağını, ancak yayın için digital platformlar ile anlaşılması gerektiğini anlattı. Uydu kiralarının yüksek olduğunu, izlenme ölçümlerinin yapılamadığını, ancak platformlarda bunun mümkün olduğunu ifade eden Cahit Baydur, platformların yayınları saklama zorunluluğu da olduğunu sosyal medya hesapları üzerinden isteyenenin yayın yapamayacağına dikkat çekti.



Konularında iki uzmanın bilgilendirmesinden sonra toplantıya katılan cemiyet başkan ve temsilcileri genel konular üzerinde görüşlerini açıkladılar.

TGF’nun 14 Ekim 2018 günü yapılan 9. Olağan Genel Kurul toplantısında ayak oyunları, sudan bahaneler ve antidemokratik uygulamalar ile delegelerinin oy kullanması engellenen ve seçme hakları gasp edilen Niğde ve Karadeniz Ereğli Gazeteciler Cemiyetleri'nin başlattığı hukuk mücadalesinin desteklenmesi ve bağımsız Türk yargısının vereceği kararın beklenmesi kararı yinelendi.

TGF genel kurulunun üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen meşruiyeti tartışmalı genel başkanın nefret dilini ve iftira niteliğindeki söylemlerini sürdürmesinin ve bazı cemiyetlerimizi bölecek ve mevcut başkan ile yönetimini rencide edecek tutum ve davranışlarda bulunmaya devam etmesinin birlik ve beraberliğin devamını tehlikeye düşürdüğü vurgulandı.



Ayrıca, bazı Gazeteciler Cemiyetleri'nin üyelerine konut edindirilmesi konusunda yapılan çalışma ve girişimlerin TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan nezlinde takip edilerek sonuçlandırılmasına,

RTÜK tarafından son dönemde her türlü yasal altyapısını tamamlayan televizyonlara keyfi ceza kesildiği şeklinde gelen yoğun şikâyetlerin ilgili Bakanlık ve kurumla görüşülerek bu haksız durumun sona erdirilmesinin istenmesine karar verildi.



Bu arada, Türkiye’de bir çok meslek örgütü ‘Birlik’ veya ‘Oda’ gibi yasal statüde olmasına rağmen, medya sektörünün böyle bir yapılanma içinde olmamasının yarattığı sorunlar her gün çığ gibi büyümektedir. Bu nedenle, hazırlanmakta olan Basın Kanunu’nunda, meslek örgütlünmesinin ‘Birlik’ ya da ‘Oda’ gibi özel bir statüye kavuşturulması yönünde düzenlemenin de yer almasının sağlanması için girişimlerde bulunulmasına, seçim döneminin de yaklaştığı gözününde bulundurularak, merdiven altı gazete ve medya işletmelerinin çoğalmasını engellemek için Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen mevkute beyannamelerinin gereğinin yapılıp yapılmadığı konusunda Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına, platformun her ay muntazam olarak toplanmasına ve bundan böyle şeffaflık anlayışımızın bir gereği olarak platform toplantılara ait tüm tutanakların ve diğer tüm bildirgelerin kurulacak web sayfası üzerinden yayınlanması hususu ortak görüş olarak ortaya çıktı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PLATFORM ADINA

MEHMET ALİ DİM

Başkan

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 15:20