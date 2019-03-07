TGC'den 'Medyada Cinsiyet Eşitsizliği' toplantısı

TGC Kadın Komisyonu, yarın (8 Mart) saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, saat 14.00’de de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile “Medyada Cinsiyet Eşitsizliği” toplantısı düzenleyecek.

Moderatörlüğünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı ve Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş’ın üstleneceği toplantılarda TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Gazeteci-Yazar Seda Kaya Güler, Hürriyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Mesude Erşan, Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burcu Kaya Erdem ve Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Tunç konuşmacı olarak yer alacaklar.

Toplantıların ardından, TGC Kadın Komisyonu ve üyeleri, yarın saat 19.30’da Beyoğlu’nda düzenlenecek olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü’ne katılacak.

İstanbul Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek olan toplantıların programları şöyle:

Tarih : 8 Mart 2019 Cuma

Saat : 10 00

Yer : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu



Moderatör: Pınar Aktaş/ TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı



Konuşmacılar:

10.05 İletişim Eğitiminde Kadın

Doç. Dr. Burcu Kaya Erdem / İ.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

10.15 Türk Basın Tarihinde Kadın Hareketi

Semiha Öztürk / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi

10.30 Cinsiyetçilik Sorunu

Seda Kaya Güler / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi

10.45 Haber yazımındaki sorunlar

Mesude Erşan / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi

Semra Kardeşoğlu / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi

11.10 Soru-Cevap

11.40 Kapanış



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu

Medyada Cinsiyet Eşitsizliği Toplantısı (2)



Program:

Tarih : 8 Mart 2019 Cuma

Saat : 10: 00

Yer : Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü

Enerji Müzesi Toplantı Salonu



Moderatör: Pınar Aktaş/ TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı



Konuşmacılar:

14.05 Türk Basın Tarihinde Kadın Hareketi

Semiha Öztürk / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi

14.20 Cinsiyetçilik Sorunu

Seda Kaya Güler / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi

14.35 Haber yazımındaki sorunlar

Mesude Erşan / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi

Semra Kardeşoğlu / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi

15.00 Prof. Dr. Aslı Tunç / Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Böl. Öğr. üyesi

15.15 Soru-Cevap

15.45 Kapanış