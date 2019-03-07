TGC'den 'Medyada Cinsiyet Eşitsizliği' toplantısı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu, 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü’nde, İstanbul ve Bilgi Üniversitesi iletişim fakülteleri öğretim görevlileri işbirliğiyle 'Medyada Cinsiyet Eşitsizliği' toplantısı düzenleyecek. İstanbul ve Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan iki toplantının ardından Komisyon, TGC’nin kadın üyeleriyle Dünya Emekçi Kadınlar Yürüyüşü’ne katılacak.

TGC'den 'Medyada Cinsiyet Eşitsizliği' toplantısı
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TGC Kadın Komisyonu, yarın (8 Mart) saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, saat 14.00’de de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile “Medyada Cinsiyet Eşitsizliği” toplantısı düzenleyecek.

Moderatörlüğünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı ve Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş’ın üstleneceği toplantılarda TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Gazeteci-Yazar Seda Kaya Güler, Hürriyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Mesude Erşan, Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burcu Kaya Erdem ve Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Tunç konuşmacı olarak yer alacaklar.

Toplantıların ardından, TGC Kadın Komisyonu ve  üyeleri,  yarın saat 19.30’da Beyoğlu’nda düzenlenecek  olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü’ne  katılacak.

İstanbul Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek olan toplantıların programları şöyle: 

Tarih : 8 Mart 2019 Cuma
Saat : 10 00 
Yer : İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu

Moderatör: Pınar Aktaş/ TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı 

Konuşmacılar:
10.05 İletişim Eğitiminde Kadın
Doç. Dr. Burcu Kaya Erdem / İ.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
10.15 Türk Basın Tarihinde Kadın Hareketi
Semiha Öztürk / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi 
10.30 Cinsiyetçilik Sorunu
Seda Kaya Güler / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi
10.45 Haber yazımındaki sorunlar
Mesude Erşan / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi
Semra Kardeşoğlu / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi
11.10 Soru-Cevap
11.40 Kapanış 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kadın Gazeteciler Komisyonu
Medyada Cinsiyet Eşitsizliği Toplantısı (2)

Program:
Tarih : 8 Mart 2019 Cuma
Saat : 10: 00
Yer : Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü 
Enerji Müzesi Toplantı Salonu

Moderatör: Pınar Aktaş/ TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı 

Konuşmacılar:
14.05 Türk Basın Tarihinde Kadın Hareketi
Semiha Öztürk / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi 
14.20 Cinsiyetçilik Sorunu
Seda Kaya Güler / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi
14.35 Haber yazımındaki sorunlar
Mesude Erşan / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi
Semra Kardeşoğlu / TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi
15.00 Prof. Dr. Aslı Tunç / Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Böl. Öğr. üyesi
15.15 Soru-Cevap
15.45 Kapanış

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