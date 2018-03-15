Tezgaha sığmayan Orkinos ilgi odağı oldu

YAKLAŞIK 40 kilogram ağırlığındaki Orkinosu parçalayarak kilo halinde satacağını belirten işletme sahiplerinden Ahmet Gürsoy, balığı görenlerin özellikle ismi ve nerede avlandığını sorduklarını söyledi.

Gürsoy, “Tezgahımızdaki orkinosun büyüklüğü diğer balık çeşitlerini gölgede bıraktı. Bu büyük balığı görenler genelde bize nerede avlandığını ve isminin ne olduğunu soruyorlar. Bazıları bu balığı tanırken bazıları da hayatlarında hiç görmediklerini söylüyorlar. Tezgahımızdaki Orkinos Akdeniz sularında avlandı. Bizde mezat sayesinde balığı satın alarak tezgahımızda sergiledik. Orkinosu parçalayarak kilo işi satmayı düşünüyoruz. Kırmızı ete sahip olan Orkinosun, ızgara, kızartmasının yanı sıra, sote, kavurma ve şiş yapılarak tüketilebilir. Kilosunu 40 TL’den satmayı düşünülyoruz” diye konuştu.