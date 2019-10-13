banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Teslim olduktan sonra ilk sözü bu oldu: PKK domuzlarıyla beraber...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan YPG/PKK'lı bir teröristin itiraflarını yayınladı

GÜNDEM 13.10.2019, 18:00
Teslim olduktan sonra ilk sözü bu oldu: PKK domuzlarıyla beraber...
banner404

GÜVENLİK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

MSB'DEN GÖRÜNTÜLÜ PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı teslim olan bir teröristin itiraflarını yayınladı. Bakanlık paylaşımında "İşte terör örgütünün gerçek yüzü!  Fırat’ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı." denildi.

"PKK DOMUZLARIYLA BERABER SAVAŞAN GENÇLERE SESLENİYORUM"

Bakanlığın paylaştığı görüntüde teslim olan teröristin sözleri ise şöyle:

"Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk, yolda önümüzü PKK'lı teröristler kestiler. Bana "Ya bize katılırsın ya da seninle akrabanı burada öldürürüz" dediler ve beni zorla aralarına aldılar. Beni Resulayn'a görütürüp silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra geldiği vakit teslim oldum. Teslim olduktan sonra Türk askeri bizi yedirip içirdi. Bize çok iyi davrandılar. PKK domuzlarıyla beraber savaşan gençlere sesleniyorum. Gelsinler Türk devletine kendilerini teslim etsinler" dedi.

24 TERÖRİST TESLİM OLDU

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:37
Güneş 06:56
Öğle 12:48
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545