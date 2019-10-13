Teslim olduktan sonra ilk sözü bu oldu: PKK domuzlarıyla beraber...

GÜVENLİK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

MSB'DEN GÖRÜNTÜLÜ PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı teslim olan bir teröristin itiraflarını yayınladı. Bakanlık paylaşımında "İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat’ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı." denildi.

"PKK DOMUZLARIYLA BERABER SAVAŞAN GENÇLERE SESLENİYORUM"

Bakanlığın paylaştığı görüntüde teslim olan teröristin sözleri ise şöyle:

"Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk, yolda önümüzü PKK'lı teröristler kestiler. Bana "Ya bize katılırsın ya da seninle akrabanı burada öldürürüz" dediler ve beni zorla aralarına aldılar. Beni Resulayn'a görütürüp silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra geldiği vakit teslim oldum. Teslim olduktan sonra Türk askeri bizi yedirip içirdi. Bize çok iyi davrandılar. PKK domuzlarıyla beraber savaşan gençlere sesleniyorum. Gelsinler Türk devletine kendilerini teslim etsinler" dedi.

24 TERÖRİST TESLİM OLDU

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.