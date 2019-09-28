Teslim olan terörist: Sevgilim beni dağa çağırdı, kendisi gelmedi

Terör örgütü PKK'dan kaçıp Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na sığınan teröristin anlattıkları örgütün iç yüzünü ortaya çıkardı. Terörist K.G., güvenlik güçlerine yönelik 16 tonluk patlayıcı yüklü bombalı araç saldırısına iki gün kala örgütten kaçtığını anlatırken, ifadesinde HDP üyesi bir kıza aşık olduğunu, onun da kendisini kandırıp dağa çıkardığını söyledi. Güvenlik güçlerine teslim olan K.G., terör örgütüne katılmasında kız arkadaşının büyük rolünün olduğunu söyledi. Kız arkadaşının HDP'ye üye olduğunu, orada çalıştığını bildiğini belirten K.G., "Beni örgüte kazandırmak için sözde 'ben dağa çıkacağım, sen de gelir misin' dedi. Çıktım fakat o gelmedi" dedi.

"KIZ ARKADAŞIM, 'DAĞA ÇIKACAĞIM SEN DE GEL' DEDİ; ÇIKTIM, GELMEDİ"

Aşık olduğu kızın HDP üyesi olduğunu ve dağa çıkmak konusunda kendisini kandırdığını belirten K.G., "Bu da HDP'nin gerçek yüzü, kızları kullanıp gençlere karşı kullandırıp, sözde kendilerine aşk ve sevgi üzerine kurup kırsala göndermek. Kız arkadaşım günü ve saati söyledi, dağa çıkacağını söyledi. Bununla ilgili ben de tedirgin oldum, benim için örgüt boş zaten, terör hareketi olduğunu biliyordum. Gittiğim il ve ilçelerde HDP binası içerisine giriyordum. Sonra, çıkacağını söyledi, örgüte katılacağını söyledi, sen de gelir misin dedi, duygularımı düşüncelerimi bildiği için burada benim duygumu kullandı ve dedi ki, 'bugün bu saatte örgüte katılacağım, sen de gel araba bizi bekliyor gideceğiz' dedi. Onu sevdiğim için örgüte katıldım, zorunlu bir isteğim oldu. Kızın beni sevdiğini ve ciddi olduğunu düşündüm ama sonra öğrendiğim kadarı ile kızın tek amacı, HDP'den her bir kitleden gençlere karşı, erkek olsun, kız olsun kızları, ya da erkekleri kullanıp kandırma amacı ile kendilerine aşık edip zorunlu bir duygusal yönle, dağa kırsala yönlendiriyorlar. Gittim ve örgüt içerisinde anladım kız arkadaşımın beni kandırdığını, katılacağım deyip de katılmadığını" şeklinde konuştu.

ÖRGÜTTEN AYRILMAK İSTEDİ, İZİN VERMEDİLER

Kızın gelmediğini öğrendikten sonra örgütten ayrılmak istediğini yetkililere söylediğini belirten K.G., "Örgüt mensupları ile konuştum, paylaştım, iki gün içerisinde ben yapamıyorum dedim. Dediler ki, sen örgüte elini verirsin kolun gider, kolun gider bedenin kalır, örgüt böyle bir şey dedi. Örgüte katılmak kolay, çıkmak ölümdür dedi. Üçüncü gün kaçmayı denedim, örgüt mensubu tarafından yakalandım. Koluma plastik madde yakıldı, hala izi de var" dedi.

"HDP'Lİ YÖNETİCİLER PKK'LILARDAN PARA ALDI"

Bölgeye gittiklerinde HDP'liler tarafından örgüt mensuplarına teslim edildiğini kaydeden K.G., "Örgüt mensupları beni onlara getirdikleri, aracı oldukları için HDP çalışanlarına 15 bin lira verdi, buna kendi gözlerimle şahit oldum, verdiler. HDP'nin özellikle gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını tek amacı gençleri sadece parayla satıp kullandıklarını kendi oğulları Amerika'da farklı yerlerde üniversite bitirip farklı bir yere gelirken günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarını ben de şahit oldum. Burada hiç kimsenin ne örgütün propagandasına ne de bu HDP'nin sahte politikasını kesinlikle benimsemesinler. Çünkü bence Kürt halkının değil, onların yanında değil sadece Kürt gençlerine yapılan bir hainliktir. Fakir fukarının çocuklarını evlatlarını götürüp ölüme terk ediyorlar ve buna şahidiz" dedi.

CANLI BOMBA OLARAK KULLANMAK İSTEMİŞLER

Örgütten çıkma isteğini belirttikten sonra örgütün kendisinden vazgeçtiğini ve bu yüzden canlı bomba eyleminde kullanmak istediklerini belirten K.G., "Örgütten çıkma isteğim olduğu için örgütle bir bağım olmadığı ve bunu örgüt bildiği için de bana işkence ettiler ve benden umutları kalmadı. Bunun için de beni bir canlı bomba içinde eylem düşündüler, fedai eylem. Bana böyle bir öneride bulundular, karakolun, devletin bir kamunun ya da güvenlik güçlerinin kaldığı bir toplulukta araç içerisinde 16 ton TNT bomba, C-4 ile seni götürüp orada fedai eylem yapacaksın ve örgütün en değerli şehidi olacaksın dedi. Hem benden umutları yoktu, umutları olmadığı halde bile beni bir maşa olarak kullanıp, paramparça etme ile bunu hem örgütü yüceltmeye hem de beni sözde bir şehit gibi fedai gibi kahraman gibi göstermelerine şahit oldum" şeklinde konuştu.