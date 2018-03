Terzi, 'Kızımı rahatsız ediyor' dedi, ayaklarından vurdu...

BURDUR'DA terzilik yapan Mehmet K., sabah saatlerinde işyerine gelen Şükrü A.T. ile tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine K. yanındaki ruhsatsız tabancayla gencin ayaklarına 4 el ateş etti.Her iki bacağından yaralanan Şükrü A.T. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mehmet K. ise polis tarafından gözaltına alındı.Mehmet K.’nin kızını rahatsız ettiği gerekçesiyle Şükrü A.T. hakkında daha önce savcılık ve emniyete şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.