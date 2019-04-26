Tersanede feci kaza: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Tuzla'da bir tersanede boya çalışması yapmak için kurulan iskelenin halatı koptu. Vincin sepetinde bulunan 5 kişi 20 metre yüksekten düşerek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Tersanede feci kaza: 5 işçi hastaneye kaldırıldı
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OLAY, saat 19.00 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan bir gemi tersanesinde meydana geldi. Boya çalışması yapmak üzere kurulan seyyar iskelenin halatı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı koptu. Vinç sepetinde bulunan 5 kişi, yaklaşık 20 metre yükseklikten sepetle birlikte yere düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan tersane işçileri Ali Çeçen, Ferhat Yıldız, İdris Eşlik, Mevlüt Çelenk, Muhammet Eğirci olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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