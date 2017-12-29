Terörün finansı uyuşturucuya büyük darbe

TERÖR örgütü PKK'nın saldırılarını şehir merkezine taşımasıyla yoğunlaşan operasyonlar, örgütün kent merkezlerinden kazınmasıyla kırsalda artmaya başladı. Güvenlik güçleri kırsal alanda teröristlerin hem sığınma ve barınma alanlarını tahrip etti hem de narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına büyük darbe vurdu.

Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu elde edilen bilgilerle uyuşturucunun özellikle Hani-Lice-Kulp-Hazro-Kocaköy kırsalındaki ekim ve depolama alanları tespit edildi. Aynı zamanda uyuşturucu sevk edilen güzergahlarda önlemler yoğunlaştırılarak, uyuşturucu il dışına çıkarılamadan operasyonlarla ele geçirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2016 yılında jandarma ekiplerince 39 ton 426 kilogram kubar, 25 ton 227 kilogram toz esrar, polis operasyonlarında ise 16 ton 284 kilogram kubar esrar, 2 ton 910 kilogram toz esrar olmak üzere 83 ton 847 kilogram esrar ele geçirildi.

Bu yıl ise jandarma bölgesindeki operasyonlarda 25 ton 745 kilogram kubar, 66 ton 426 kilogram toz esrara el konuldu. Şehir merkezlerindeki çalışmalarda ise 20 ton 720 kilogram kubar, 4 ton 922 kilogramı toz olmak üzere 117 ton 813 kilogram esrar bulundu.

Öte yandan, 2016'da jandarma 72 milyon 647 bin 778, polis ise 1 milyon 13 bin 820 kök olmak üzere 73 milyon 661 bin 598 kök Hint keneviri ele geçirildi. 2017 yılında ise jandarma bölgesinde 7 milyon 564 bin 778 kök, şehir merkezlerinde ise 207 bin 485 kök olmak üzere 7 milyon 772 bin 263 kök Hint kenevirine el konuldu.

Uyuşturucudan büyük gelir elde ediyorlar

TOBB Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Ali Özcan, AA muhabirine, terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağının uyuşturucu ticaretinden elde edilen para olduğunu söyledi.

Örgütlerin, kar oranının yüksek olması dolayısıyla uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu üretenlere göz kulak olup onlara üretim yapmaları için gerekli imkanı sağlarlar. Uyuşturucu tacirleri ya örgüt adına ya da bir mafya uyuşturucu baronu olarak kenevir üretimi veya uyuşturucu yapıp satar. Elde ettiği paradan bir miktarını düzenli olarak örgüte verir. Böylece örgüt finansmanını sağlıyor."

Terörle mücadelede son dönemde yapılan başarılı operasyonlara değinen Özcan, "Rakamların büyüklüğü polis ve jandarmanın en ücra yerlerde dahi operasyon yaptığını gösteriyor. Başarılı operasyonlarla güvenlik güçleri, tüm toplumu koruyor. Uyuşturucu sonuçta bütün topluma zarar veriyor. Uyuşturucudan elde edilen gelirlerin terör örgütüne gitmesini önleyerek, onlara darbe vuruyor." dedi.

Operasyonlar sayesinde uyuşturucu ekimi azaldı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise son 2 yılda Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede büyük başarılar ortaya koyduğunu vurguladı.

Geçen yıl başlayan etkin mücadelenin 2017'de de kararlılıkla sürdürüldüğü, bu sayede ekim alanlarında büyük daralma olduğuna işaret eden Ağar, 2 yılda düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Ağar, son 2 yılda ele geçirilen 81 milyon 433 bin 861 kök Hint kenevirine dikkati çekerek, "Hint kenevirinden kök başına 100-200 gram esrar elde ediliyor. Zaten terör örgütü PKK, Hani-Lice-Kulp-Hazro-Kocaköy havzasını ana esrar üretim bölgesi olarak kullanmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Kirli parayı, kirli işlerini finanse etmekte kullanıyorlar"

Terör örgütü PKK ve yandaşlarının esrarın dışında eroin ve diğer kimyasal uyuşturucudan da gelir elde ettiğini anlatan Ağar, şöyle devam etti:

"İmalatını, ticaretini ve transferini yaptıkları başta eroin ve kokain olmak üzere diğer doğal ve kimyasal uyuşturucular üzerinden de milyarlarca dolar kirli parayı ceplerine indiriyorlar. Bu kirli parayı, kirli işlerini finanse etmekte kullanıyorlar ve elbette bu işte yalnız değiller. Başta PKK olmak üzere terör ve uyuşturucu baronları, dış istihbaratın kontrolünde Hani-Lice-Kulp-Hazro ve Kocaköy üzerinden kirli rant elde ediyor."

"Ana tedarikçi PKK ve yandaşlarıdır"

Ağar, bu kirli parayı terör örgütü ve lobisinin kullandığını dile getirerek, "Uyuşturucu, sadece kullanan insanları değil, toplumların bugününü ve geleceğini zehirliyor. Bu nedenle uyuşturucu sadece Türkiye'yi değil, bütün insanlığı tehdit ediyor. Terör örgütüne sırf çıkarları için destek verenler küresel ölçekte ve kendi ülkelerinde yaşanan suça ortak oluyor. Avrupa'yı zehirleyen uyuşturucunun ana tedarikçisi PKK ve yandaşlarıdır." ifadelerini kullandı.