Terörle mücadelede yeni dönem “Kamuoyu ilk kez duyacak“ deyip açıkladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları: "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını, bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim. Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler."

HDP ÖNÜNDEKİ ANNE, EVLADINA KAVUŞMUŞTU

Öte yandan, oğlu PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve 64 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan Hatice Ceylan, oğluna geçtiğimiz gün oğluna kavuşmuştu. Annesine seslenen Cafer Ceylan, "Anne üzülme kavuştuk işte" demişti. Diyarbakır ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüklerinin çalışması sonucu iletişime geçilen Cafer Ceylan, terör örgütünden kaçarak devlete sığınmıştı.