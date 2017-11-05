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Teröristlerin telsiz konuşmaları her şeyi ortaya çıkardı!

Son dönemde peş peşe gelen operasyonlar terörist başlarının sesini de kesti. Bu sessizlik telsiz konuşmalarına da yansıdı. Teröristler telsizden şu konuşmayı yaptı: "Cemal (Murat Karayılan), Cuma (Cemil Bayık), Abbas (Duran Kalkan) başkanların sesini duydun mu bugünler de? Sesleri kısılmıştır"

Teröristlerin telsiz konuşmaları her şeyi ortaya çıkardı!

Son dönemde peş peşe gelen operasyonlar terörist başlarının sesini de kesti. Bu sessizlik telsiz konuşmalarına da yansıdı. Teröristler telsizden şu konuşmayı yaptı: "Cemal (Murat Karayılan), Cuma (Cemil Bayık), Abbas (Duran Kalkan) başkanların sesini duydun mu bugünler de? Sesleri kısılmıştır"

05 Kasım 2017 Pazar 09:49
Teröristlerin telsiz konuşmaları her şeyi ortaya çıkardı!
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın "Irak yapmazsa Kandil ve Sincar'ı biz yerle bir ederiz" açıklaması ve TSK'nın son dönemde yaptığı başarılı operasyonları sonrası ağır darbe yiyen PKK'nın yöneticilerini ölüm korkusu sardı.ETTEN DUVAR ÖRDÜLER
 
Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre son bir yılda 3 bin üyesini kaybeden örgütün yöneticileri, çareyi korumalarını artırmakta buldu. İşte yakalanan teröristlerin ifadelerinden, örgüt liderlerinin yaşadığı panik:
 
 Guyi R kod adlı terörist: "Türk askerinin ulaşılamaz denilen yerlere girmesi, Kandil'de morali sıfıra indirdi. Son dönemde aralarında önemli isimlerin de bulunduğu çok sayıda teröristin öldürülmesi ve sınır ötesi operasyonlar nedeniyle örgütün üst yönetimi korkudan yerlerinde duramaz hale geldi. Hava operasyonlarına karşı köylerde kalıyorlar. Cemil Bayık 20, Murat Karayılan 18, Duran Kalkan 12, Mustafa Karasu, Ali Haydar Kaytan ve Zozan Çevlik'in 8'er, Delal Amed 7, Rengin Botan da 6 olan koruma sayılarını, ağır silahla donatılmış olarak 2 katına çıkarıp kendilerine etten duvar ördüler."
 
Herekol R kod adlı terörist: "Örgütün yıllardır, teslim olanların askerler tarafından öldürüldüğü ya da işkence edildiği propagandası artık inandırıcılığını yitirdi. Teslim olanların devletin şefkatiyle karşılandığını görülünce, kaçışlar da hızlandı."
 
'HALKI ÖLDÜRÜN' TALİMATI
 
 Argeş B. kod adlı terörist: "Örgütün başarılı olamayacağını Kandil'deki yönetim de biliyor ama sırf kendilerinin yaşaması için bizi ölüme yolluyorlar. 'Kaçan arkadaşlarınızı ve size destek vermeyen köylüleri öldürün. Yoksa biz sizi öldürürüz' diyorlar. 'Hani biz Kürtlerin hakkını savunuyorduk, nasıl olur da kendi halkımıza kurşun sıkarız' diyen arkadaşlara ise 'Öldürüp askerin üzerine atın' diyorlar."
 
KORKULARI, TELSİZ MESAJLARINA YANSIDI
 
 Cemal (Murat Karayılan), Cuma (Cemil Bayık), Abbas (Duran Kalkan) başkanların sesini duydun mu bugünler de?
 
 Bu merakın niyedir?
 
 (Gülen bir kadın terörist sesi) Seslerini özlemiştir
 Ciddi bir şey sorduk, gülecek ne var?
 
 Ben duymadım. Amara arkadaş sen duydun mu?
 
 Boğaz ağrısından sesleri kısılmıştır.
 
 Soğuktan mı korkudan mı? (2 dakika süren gülme, zılgıt ve ıslık sesi)
 
 SİHA korkusundan olmasın bu sessizlikleri.

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Anahtar Kelimeler:
Cemil BayıkMurat KarayılanDuran Kalkan
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