Teröristlerin kullandığı aracın plakası sahte

KAYSERİ'DE, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu.

Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu öğrenildi.

Araç plakası sahte Kayseri'de bombalı terör saldırısında kullanılan otomobilin Kırıkkale (71) plakasının sahte olduğu belirtildi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, hain terör saldırısında kullanılan plakanın, halen kentteki bir araçta mevcut olduğunu söyledi.

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