Teröristlerin keşif görüntülerinde şok detay: Araçta çocuk var

AVM'de yakalanan DEAŞ terör örgütü üyelerinin hücre evlerinden ayrıldıktan sonra eylem yapacakları bölgelerde keşif yaptıkları anların fotoğrafları ortaya çıktı. Teröristlerin aile görüntüsü vermesi dikkat çekti. Hatta ortaya çıkan fotoğraflarda araçta çocuk olduğu da gözlendi.

ARAÇTA ÇOCUK VAR

Fotoğrafların ilkinde aracı bir erkek kullanıyor, yanında da bir çocuk bulunuyor. İkinci fotoğrafta da aracı bir erkek kullanırken, yanında bir kadın ve arka koltukta bir çocuk görülüyor. Son fotoğrafta da aracı bir kadın kullanırken yan koltukta bir kadın oturuyor. Aracı kullanan erkeğin gözaltındaki Can Y olduğu iddia edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü Arnavutköy ve Esenyurt'ta patlatılan evlerin ardından Bayrampaşa'da bir AVM'ye operasyon düzenlemiş, bir araç ve motorsiklet ile mikrodalga fırınlarla AVM'ye sokulmuş 70 bomba bulmuştu. Biri yaralı 4 Deaş üyesi yakalanmıştı. Türk asıllı Avusturya vatandaşı Mücahit P, eşi Sezgen P, Can Y ve Hatice Y'nin emniyetteki sorguları sürerken, Deaş hücresinin 3 aşamalı saldırı planladığı ortaya çıkmıştı. İlk aşamada AVM'ye sokulan bombalar uzaktan kumanda ile patlatılacak, oluşan kaosun ardından otoparktaki araç ve motosiklet patlatılırken, son aşamada yardım için gelenlerin içine dalarak canlı bomba saldırısı düzenleyeceklerdi.