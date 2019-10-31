Teröristlerin kazdığı tünel kapatıldı!
'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tüneller, kapatılıyor
GÜNDEM 29.10.2019, 17:37
TEL Abyad'da, terör örgütünün, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı tüneller tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, evlerde detaylı arama yaparak, belirlenen tünelleri kapatıyor. Teröristlerin kazdığı tünellerden biri de kent merkezinde bulunan evde tespit edildi. Teröristlerin evden kazdıkları tünel, TSK ve SMO birlikleri tarafından kapatıldı.
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