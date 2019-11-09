Teröristlerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine tacizleri sürüyor!

TÜRKİYE, Rusya ve ABD ile yapılan mutabakata sadık kalırken, terör örgütü PKK/ YPG taciz atışlarına devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada terör örgütü tarafından son 24 saatte 8 taciz/saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca TSK tarafından varılan mutabakatlara tam olarak uyulduğunu vurguladı.

"TSK TARAFINDAN MUTABAKATLARA UYULURKEN..."

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi."