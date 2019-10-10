Teröristleri bir anda kör etti! Barış Pınarı'na damga vuran silah
ASELSAN tarafından geliştirilen Koral, Barış Pınarı Harekatı'nda önemli rol oynadı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemlerini durdurdu.
FIRAT'IN doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı tüm hızıyla sürüyor. Operasyon saat 16:00'da başladı. Bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.
Koral elektronik harp sistemi nedir?
Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor.Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir.Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti.Sistemin menzili yaklaşık 200 kilometre.
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2