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Teröristlere ait sekiz sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde ortaya çıkarılan PKK sığınaklarında 106 kilogram esrar, 5 bin 974 kök Hint keneviri ve 103 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi

Teröristlere ait sekiz sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde ortaya çıkarılan PKK sığınaklarında 106 kilogram esrar, 5 bin 974 kök Hint keneviri ve 103 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:25
Teröristlere ait sekiz sığınak imha edildi
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DİYARBAKIR'DA terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda 8 sığınağın imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Kulp  ilçeleri mülki sınırları içerisinde 24 Nisan'da saat 18.00'den itibaren jandarma  komando timleri, güvenlik korucuları ve PÖH timleriyle başlayan "Bayrak-83 Şehit  Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Alsancak-2" müşterek operasyonunun dün saat 21.00  itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 sığınağın tahrip  edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, sığınak, ağaçlık,  çalılık ve toprağa gömülü vaziyetteki  jelikan bidonlar içerisinde 50 mayona  takılı biksi makineli tüfeğin fişeği, mayın uzaktan kumanda sistemi cihazı, 6  büyük tüp, 4 yarısı kesilmiş tüp, çok sayıda pil, 459 metre elektrik kablosu,  tarihi eser arama dedektörü, el radyosu, 3 uyku tulumu, 17 takım terörist  kıyafeti, terörist kıyafeti kumaşı, dikiş ipleri, şemsiye, 4 şarjör kılıfı ile  çok sayıda örgütsel doküman, giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade  edildi.

Yol  kontrol ve adli  arama  faaliyetlerinde bin 62 kişi, 315  aracın sorgulamasının yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyon bölgesi   içerisindeki 12 konut ve eklentisinde adli  arama faaliyeti  gerçekleştirildiği,  yakalanan 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı kaydedildi.

Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 106 kilo 85 gram  esrar, 4 bin metrekarelik alan içerisindeki 5 bin 974 kök Hint keneviri ve 103  kilo 3 gram kenevir tohumu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer  verildi:

"Ele geçirilen ve imha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım  değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 18 bin 699 bireyin uyuşturucu  maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın  huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen  operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
PKKDiyarbakırKulpLice
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