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Teröristlerden biri 300 bin TL ödüllü gri listede çıktı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila kod adlı Zeynep Miran olduğu belirlendi

Teröristlerden biri 300 bin TL ödüllü gri listede çıktı

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin TL ödüllü Gri listede aranan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila kod adlı Zeynep Miran olduğu belirlendi

31 Mart 2018 Cumartesi 19:19
Teröristlerden biri 300 bin TL ödüllü gri listede çıktı
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TUNCELİ Valiliği yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet ve MİT Müdürlüğü tarafından merkez kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda 3 teröristin silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Kadın terörist sözde sorumlu çıktı

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının kimliklerinin tespiti için sürdürülen çalışmalarda teröristlerden birinin terör arananlar gri listede kaydı  bulunan sözde Pülümür Gücü Sorumlusu Delila (K) Zeynep Miran olduğu tespit edilmiştir.


Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 1 sığınak içerisinde 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet dolu şarjör, 1 adet el bombası, 1 adet sırt telsizi, 2 adet el telsizi, 1 adet müzik çalar, 1 adet cep telefonu, 4 adet kaleşnikof kütüklüğü, 3 adet flaş bellek, 1 adet micro kart, 1 adet güneş paneli, 10 adet pil bloğu, 50 metre kablo, 2 adet sırt çantası, 7 adet uyku tulumu, 7 adet terörist kıyafeti, 8 adet şemsiye, 1 çift ayakkabı, 3 adet mont, 50 kilogram un, 30 kilogram  bulgur, 15 kilogram salça, 35 kilogram peynir, 15 kilogram pirinç, 15 paket çay, 10 kilogram şeker, 100 adet ekmek ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
TunceliTerörist
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