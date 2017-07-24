Teröristler sivil araca kurşun yağdırdı: 1 şehit, 2 yaralı

SİİRT'İN Baykan ilçes'nde teröristler, sivil araca silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi ise yaralandı.
BEYTÜŞŞEBAP'TA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi kadın altı terörist öldürüldü.
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