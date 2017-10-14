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Teröristler şimdi yandı! TSK oraya konuşlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı askeri sevkiyatlar sürüyor. TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor

Teröristler şimdi yandı! TSK oraya konuşlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı askeri sevkiyatlar sürüyor. TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor

14 Ekim 2017 Cumartesi 07:21
Teröristler şimdi yandı! TSK oraya konuşlanıyor
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TSK'ya ait araçlardan oluşan bir konvoy, dün gece Hatay'ın Reyhanlı  ilçesinin karşısındaki Atme bölgesine girerek, İdlib gerilimi azaltma  bölgesindeki batı Halep kırsalına ulaştı.
 
Önceki gün başlayan sevkiyatların aralıklarla sürmesi bekleniyor.
 
TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında, terör örgütü  PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor.
 
Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan  Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında  devam edecek.
 
Kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde,  TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.
 
Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan  Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın  başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanıyor.
 
Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem  noktaları kuracak.
 
TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin  takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, ÖSO ile  koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriSuriyeİdlib
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