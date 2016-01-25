Teröristler için skandal ifadeler

HDP dün yaptığı kongreye; aralarında Sabah, Takvim ve aHaber'in bulunduğu bazı basın-yayın kuruluşlarını almadı, bazılarına da zorluk çıkardı. Ambargo listesinde, Yeni Şafak, Star, Akşam, Güneş ve Yeni Akit gazeteleri, Kanal 24 ve bazı internet sitelerinin mensupları da yer aldı. HDP bununla da kalmadı. Seçimlerde "Türkiye partisi" olma sözü veren HDP, kongre için AK Parti, MHP, BBP ve Vatan Partisi'ne de davet göndermedi. Dünkü kongrede de adeta terör estirildi. Kongrenin hemen başında basına ayrılan bölümde yaşanan olay da bunu ortaya koydu. Kongrede, "demokrasi mücadelesinde ölenler" için saygı duruşu sırasında, tribünlerden sloganlar atıldı. Bu sırada basın bölümünde yer alan Anadolu Ajansı foto muhabirinin küfür ettiği iddia edildi. Tribünlerden muhabire tepki gelince, muhabir, görevliler eşliğinde salondan çıkartıldı.



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