Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Teröristler ateş açtı!

Viranşehir ilçesinde saldırıya uğrayan askerlerin, teröristlerin mevzilere patlayıcı yerleştirdikleri sırada bölgeye geldikleri, askerleri gören teröristlerin patlayıcı düzeneklerini tamamlayamadan mısır tarlasına gizlenip ateş ettikleri belirlendi

Teröristler ateş açtı!

Viranşehir ilçesinde saldırıya uğrayan askerlerin, teröristlerin mevzilere patlayıcı yerleştirdikleri sırada bölgeye geldikleri, askerleri gören teröristlerin patlayıcı düzeneklerini tamamlayamadan mısır tarlasına gizlenip ateş ettikleri belirlendi

05 Ekim 2016 Çarşamba 10:16
Teröristler ateş açtı!
banner404
ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından karakola uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları sürüyor. Dün akşam Karakuzu Jandarma Karakolu yakınındaki yol kontrol noktasına gelen askerler, mevzilerde ve çevresinde yaptıkları incelemelerde, metrelerce uzunlukta kablo düzeneğini fark etti.
Askerlerin geldiğini görerek mısır tarlasına saklanan teröristler, askerlere ateş etmeye başladı.
Çatışmada Uzman Çavuş Erdi Demirer yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler karanlıktan da faydalanarak mısır tarlasında izlerini kaybettirdi.
Olayın ardından teröristlerin yakalanması için jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
- Askerler faciayı önledi
Günün aydınlanmasının ardından olay yerinde yapılan incelemelerde, saldırıya uğrayan askerlerin, teröristlerin mevzilere patlayıcı yerleştirdikleri sırada bölgeye geldikleri, askerleri gören teröristlerin patlayıcı düzeneklerini tamamlayamadan mısır tarlasına gizlendikleri ve kendilerini fark eden askerlere ateş ettikleri öğrenildi.
Mevzilerde ve mısır tarlasında ve bölgede eğitimli köpekler eşliğinde arama yapan ekipler, bir mevzide 2 piknik tüpü, değer mevzide bir piknik tüpü, yakınında ise teneke içerisinde patlayıcı ve metrelerce uzunlukta kablo tespit etti.
Piknik tüplerini bulunduğu yerden çıkaran ekiplerin, tüplerde 35 kilo ağırlığında el yapımı patlayacı ele geçirdiği öğrenildi.
Dün, Karakuzu Jandarma Karakolu yakınlarındaki yol uygulaması bölgesinde önlem alan askerlere, teröristler tarafından yapılan saldırıda Uzman Çavuş Erdi Demirer şehit olmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 05.10.2016 12:07
Anahtar Kelimeler:
Teröristler Ateş AçtıViranşehirKarakuzu Jandarma KarakoluPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim