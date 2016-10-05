Teröristler ateş açtı!

ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından karakola uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları sürüyor. Dün akşam Karakuzu Jandarma Karakolu yakınındaki yol kontrol noktasına gelen askerler, mevzilerde ve çevresinde yaptıkları incelemelerde, metrelerce uzunlukta kablo düzeneğini fark etti.

Askerlerin geldiğini görerek mısır tarlasına saklanan teröristler, askerlere ateş etmeye başladı.

Çatışmada Uzman Çavuş Erdi Demirer yaralandı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından teröristler karanlıktan da faydalanarak mısır tarlasında izlerini kaybettirdi.

Olayın ardından teröristlerin yakalanması için jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

- Askerler faciayı önledi

Günün aydınlanmasının ardından olay yerinde yapılan incelemelerde, saldırıya uğrayan askerlerin, teröristlerin mevzilere patlayıcı yerleştirdikleri sırada bölgeye geldikleri, askerleri gören teröristlerin patlayıcı düzeneklerini tamamlayamadan mısır tarlasına gizlendikleri ve kendilerini fark eden askerlere ateş ettikleri öğrenildi.

Mevzilerde ve mısır tarlasında ve bölgede eğitimli köpekler eşliğinde arama yapan ekipler, bir mevzide 2 piknik tüpü, değer mevzide bir piknik tüpü, yakınında ise teneke içerisinde patlayıcı ve metrelerce uzunlukta kablo tespit etti.

Piknik tüplerini bulunduğu yerden çıkaran ekiplerin, tüplerde 35 kilo ağırlığında el yapımı patlayacı ele geçirdiği öğrenildi.

Dün, Karakuzu Jandarma Karakolu yakınlarındaki yol uygulaması bölgesinde önlem alan askerlere, teröristler tarafından yapılan saldırıda Uzman Çavuş Erdi Demirer şehit olmuştu.

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