Teröristler Afrin'de kontrolü kaybediyor

AFRİNLİLER, YPG/PKK'nın depolayarak fahiş fiyatla sattığı ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu depolara akın etti.
Teröristlerin çekilmesiyle depoların kontrolü için siviller arasında silahlı çatışma çıktı.
MERKEZDEN ÇEKİLME VE GİZLENME BİR ARADA
Yerel kaynaklara göre örgüt son 48 saatte yüzlerce silahlı mensubunu sivil araçlarla tahliye etti.
Merkezden çıkartılanlar, örgütün eylem gücü en zayıf unsurlarını oluştururken, yine sivillere ait araçlarla ilçe merkezine daha sıkı yetiştirilmiş teröristler getirildi. Geçen hafta ilçe merkezinden yönetici kadrosunu çıkaran örgüt, devamında orta düzey teröristleri de Afrin'den uzaklaştırdı.
BİNALARDA BOMBALI TUZAKLAR
Altlarından tünellerle birleştirilen sığınaklarda ve duvarlarına açılan geçitlerle birbirine eklemlenen çok sayıda binada teröristler yuvalanmaya devam ediyor.
Örgüt, gizlediği unsurları, TSK ve ÖSO ilçe merkezine girdikten sonra harekete geçirmeyi planlıyor.
TSK ve ÖSO'nun ilçe merkezine girişini engelleme imkanı olmayan örgüt, içeriye giren birliklerin zaiyat vermesini hedefliyor.
Bu amaçla caddelerdeki sivil araçlar başta olmak üzere, Beşşar Esed rejiminden kalma kamu binaları ve olası ilerleme güzergahı üzerindeki birçok bina bombalarla tuzaklandı.
Kuşatılan merkezden çıkartılması mümkün olmayan daha ağır silahların TSK ve ÖSO'nun eline geçmesini istemeyen örgüt bunları ateşe vermeye başladı.
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