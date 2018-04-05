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Teröristin üzerinde yakalanmıştı! Bizans dönemine ait çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yakalanan 15 adet tarihi sikkenin Bizans dönemine ait olduğu belirlendi

Teröristin üzerinde yakalanmıştı! Bizans dönemine ait çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yakalanan 15 adet tarihi sikkenin Bizans dönemine ait olduğu belirlendi

05 Nisan 2018 Perşembe 11:02
Teröristin üzerinde yakalanmıştı! Bizans dönemine ait çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Umurlu-Serçeköy yol kontrol noktasında icra edilen denetimler sırasında şüpheli hareketler sergileyen A.K.’nin GBT sorgusu yapıldı. A.K.’nin ev ve iş yerlerinde hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından arandığı tespit edildi. 
Şüphelinin yapılan üst aramasında 15 adet tarihi eser niteliğinde bakır sikke de ele geçirildi. Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.K. tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine konuldu. 

Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan A.K’nin üzerinde yakalanan sikkelerin Bizans dönemine ait olduğu ve 2863 sayılı Kanun gereği tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. Tarihi eserler, Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AydınEfelerBizans Dönemi
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