Teröristbaşı Gülen'in kardeşi, saklandığı evde ölü bulundu!

TERÖRİSTBAŞI Fethullah Gülen'in hakkında yakalama kararı bulunan kardeşi Salih Gülen, İstanbul'da saklandığı evde ölü bulundu.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERDEN TALİMAT ALIYORDU

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Gülen Matbaası" isimli iş yerinden el geçirilen doküman ve notların incelemesi sonucu, FETÖ/PDY'nin gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi iletişim alanında faaliyet gösterdiği, bu yayın organlarının faaliyetlerini ve yayın hayatını örgütün çıkarları doğrultusunda sürdürdüğü anlatılıyor. İddianamede, bu yayın organları temsilcilerinin FETÖ/PDY'nün üst düzey yöneticilerinden talimat aldığı, yayın organlarından elde edilen gelirin örgütün finans kaynağını oluşturduğu belirtilerek, örgütün, devletin hassas ve etkili kurumları içerisindeki kadrolarının sağladığı avantajlardan faydalanarak pek çok operasyonel faaliyetlerde bulundukları, adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan emniyet teşkilatında da yapılandığı bildiriliyor.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRIYORLARDI

Sabah'ta yer alan habere göre, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait oldukları değerlendirilen, teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları örgüt üyesi oldukları değerlendirilen Salih Gülen ve Samih Yalçın'ın örgüte üye olan ya da sempati duyanlara dinlettirmek ve anlatmak suretiyle örgüte eleman kazandırma amacı güttükleri kaydedilen iddianamede, Salih Gülen ile Samih Yalçın'ın örgüte aktarılan himmet toplama eyleminde de aktif olarak hareket ettikleri belirtiliyor.