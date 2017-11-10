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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Terörist mezarında PKK propagandası

Irak’ın Şengal kentinde ölen teröristin Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki mezarında propaganda yapan 10 kişi gözaltına alındı

Terörist mezarında PKK propagandası

Irak’ın Şengal kentinde ölen teröristin Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki mezarında propaganda yapan 10 kişi gözaltına alındı

10 Kasım 2017 Cuma 08:34
Terörist mezarında PKK propagandası
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KAHRAMANMARAŞ'TA düzenlenen PKK operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Pazarcık ilçesinde yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapılan şüphelilerin Facebook hesapları takibe alındı. Şüphelileri adım adım takip eden polis, kimlik tespitiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı.
Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin ikametlerinde yapılan aramada örgütsel doküman, yasaklı yayın, terörist fotoğrafları ve resimleri ile yapılmış saatler ve belgeler ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
IrakşengalTeröristKahramanmaraşPazarcık
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