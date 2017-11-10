Terörist mezarında PKK propagandası

KAHRAMANMARAŞ'TA düzenlenen PKK operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Pazarcık ilçesinde yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapılan şüphelilerin Facebook hesapları takibe alındı. Şüphelileri adım adım takip eden polis, kimlik tespitiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin ikametlerinde yapılan aramada örgütsel doküman, yasaklı yayın, terörist fotoğrafları ve resimleri ile yapılmış saatler ve belgeler ele geçirildi.