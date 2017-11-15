Terörist elebaşlarından o isim teslim oldu!

BBC 'den Riam Dalati, ABD destekli, terör örgütü PKK ’nın Suriye kolu YPG 'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri ( SDG ) eski sözcüsü Talal Silo 'nun Türkiye - Suriye sınırında teslim olduğunu iddia etti. Ağustos ayında Talal Silo'nun SDG sözcülüğünü bıraktığı duyurulmuş yerine terör örgütü PYD'nin eski sözcüsü Redur Halil'in getirildiği belirtilmişti. Talal Silo kimdir? Talal Silo, 1965 yılında Halep’in Rai kasabasında doğdu. 1985 yılında Suriye ordusuna katılan Silo, 1987’de teğmen rütbesine yükseldi. 2004 yılında ordudan ayrılan Silo, yakalanıp yaklaşık 20 ay hapishanede kaldı. Talal Silo, 2015 yılından beri SDG’nin sözcülüğünü üstleniyordu.

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