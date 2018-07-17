Terörist cenazesine katılan HDP'li milletvekillerine soruşturma

HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Terörist cenazesine katılan HDP'li milletvekillerine soruşturma
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HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.

Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK'lı teröristler jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

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