Terörist başı Öcalan'ın ailesinin İmralı başvurusu reddedildi
İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve vasisi Mazlum Dinç'in pazartesi günü İmralı'ya gitmek için avukatları aracılığıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru reddedildi
GÜNDEM 27.09.2019, 22:22
İMRALI'DA bulunan diğer tutuklular Ömer Hayri Konar'ın kardeşi Emin Konar, Hamili Yıldırım'ın kardeşi Polat Yıldırım ve Veysi Aktaş'ın kardeşi Melihe Çetin ile kızı Eylem Çetin de avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları başvurular da reddedildi. Başsavcılık ailelerin başvurusuna ret nedeni olarak, "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda" yer alan "Hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamaları" gerekçe gösterdi.
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